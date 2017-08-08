Випуск новин за 14:00: Вибухи біля Горлівки. Клопотання НАБУ

У випуску новин за 8 серпня станом на 14:00 – неподалік Горлівки перекинулася ворожа бойова машина піхоти, в результаті чого здетонували боєприпаси. Солом’янський райсуд столиці відхилив клопотання НАБУ у справі "Роттердам +".

Також у випуску: Львівський бронетанковий завод заплатить штраф за несвоєчасне виготовлення і постачання бойових машин "Дозор-Б". 9 років назад розпочалось військове вторгнення Росії в Грузію. Кількість обстрілів на Донбасі за останній тиждень збільшилася на половину.

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