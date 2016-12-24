Випуск новин за 14:00: Викрадений літак. Савченко виключили з ПАРЄ

У випуску новин 23 грудня станом на 14:00 – на Мальті приземлився пасажирський літак, викрадений у Лівії.

Також у випуску: Волонтери з усієї Київщини зібрали допомогу для українських бійців і відправили її на Донбас. Кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка затримали 30 вересня у Москві за звинуваченням у шпигунстві. Напередодні Верховна Рада виключила Надію Савченко з делегації ПАРЄ.

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