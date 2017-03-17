Випуск новин за 14:00: Виверження вулкану у Європі. Урочисте засідання Ради

У випуску новин 17 березня станом на 14:00 – під час виверження вулкану Етна постраждали журналісти. Вони знімали сюжет, коли вилетів стовп лави. Депутати у Верховній Раді сьогодні не голосувати: у парламенті урочистості до 100-ліття української революції.

Також у випуску: У Романа Насірова відібрали усі паспорти і одягнули електронний браслет. 4 мільярди доларів на стіну між Мексикою та США – Дональд Трамп просить гроші на свою передвиборчу обіцянку. Нацполіція обшукує Тернопільську міськраду. У зоні АТО за добу загинуло двоє українських військових, ще вісім отримало поранення.

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