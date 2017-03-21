Випуск новин за 14:00: Втрати в зоні АТО. Голосування у Раді
Випуск новин 15:06, сьогодні 219 Читать новость на русском
У випуску новин 21 березня станом на 14:00 – троє українців військових загинули та ще 12 отримали поранення за минулу добу в зоні АТО. Депутати вчергове провалили голосування за аудитора НАБУ.
Також у випуску:
У Брюсселі вшановують людей, які рік тому загинули у терактах.
Україна візьме участь у військових навчання з країнами НАТО.
Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг.
Як відбувається працевлаштування для вимушених переселенців.
У Києві зруйнували пам’ятник Щорсу.
Жителі ближніх до Тернополя сіл вимагають повернути пільги на садочки та лікування.
Джерело: 24 Канал
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