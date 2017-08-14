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Випуск новин за 14:00: Затримання активістів в Криму. Херсонські браконьєри

Випуск новин 14:57, сьогодні 50 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 серпня станом на 14:00 – в Криму затримали п'ятьох активістів, які вийшли на одиночні протести під стіни адмінбудівель. На Херсонщині затримали трьох браконьєрів, які наловили крабів та креветок на 5 мільйонів гривень.

Також у випуску:

У США невідомий розстріляв 3 людей.

На безстроковий страйк вийшли працівники служби контролю безпеки міжнародного аеропорту "Ель Прат" у Барселоні.

У Непалі повені та зсуви ґрунту забрали життя 49 людей.

Теги: Випуск новин США Новини Криму Херсон
Джерело: 24 Канал
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