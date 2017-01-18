Випуск новин за 14:00: Заява Лаврова щодо Донбасу. Вибух у Харкові
Випуск новин 15:13, сьогодні 20 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня станом на 14:00 – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодиться на розширену присутність ОБСЄ на Донбасі.
Також у випуску:
На Луганщині бойовики прицільно обстріляли правоохоронців у підконтрольному українським військовим містечку Золоте.
Минулої доби через складні погодні умови загинули троє людей. На сьогодні метеорологи оголосили штормове попередження.
Грузину, який захищав Україну, загрожує смертна кара.
Через вибух гранати в харківській багатоповерхівці одна людина загинула, ще одна – в лікарні.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Кравчук і Горбачов посперечалися, хто ж розвалив Радянський Союз23 серпня 2016 , 13:00 7
Путін відправив бойовикам у "гумконвої" несподівані речі21 липня 2016 , 10:09 1
Через підозрілого вірменина Україна погрожувала винищувачами білоруському "Боїнгу"21 жовтня 2016 , 22:15
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі