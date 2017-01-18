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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 14:00: Заява Лаврова щодо Донбасу. Вибух у Харкові

Випуск новин 15:13, сьогодні 20 Читать новость на русском
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У випуску новини 18 січня станом на 14:00 – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодиться на розширену присутність ОБСЄ на Донбасі.

Також у випуску:

На Луганщині бойовики прицільно обстріляли правоохоронців у підконтрольному українським військовим містечку Золоте.

Минулої доби через складні погодні умови загинули троє людей. На сьогодні метеорологи оголосили штормове попередження.

Грузину, який захищав Україну, загрожує смертна кара.

Через вибух гранати в харківській багатоповерхівці одна людина загинула, ще одна – в лікарні.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Сергій Лавров Вибух Харків
Джерело: 24 Канал
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