Випуск новин за 14:00: Збільшення зарплати учасникам АТО. Українська конкурсантка "Міс Всесвіт"

У випуску новин за 11 серпня станом на 14:00 – з вересня українські військові, які служать на Донбасі, будуть отримувати збільшені матеріальні виплати. Україна обрала представницю на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт": нею стала 18-річна киянка Яна Красникова.

Також у випуску: У Полтаві затримали одного з учасників вчорашньої стрілянини на пляжі. Цими вихідними українці зможуть спостерігати за метеоритним дощем. У Китаї розбився пасажирський автобус. Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну за те, що той вислав з Росії 755 американських дипломатів.

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