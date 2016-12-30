Випуск новин за 14:00: Зникнення грецького посла. Проблеми з мігрантами
Випуск новин 15:11, сьогодні 61 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 14:00 – обгоріле авто, яке належало послу Греції, знайшли у бразильському Ріо.
Також у випуску:
У Москві напали на працівників Росгвардії.
Німеччина хоче зменшити потік мігрантів у свою країну.
Про безпрецедентні репресії з боку Росії заявила в ООН Україна.
Жодної магії під час футбольних матчів: таке правило відтепер діє в африканській країні Руанді.
Джерело: 24 Канал
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