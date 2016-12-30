Випуск новин за 14:00: Зникнення грецького посла. Проблеми з мігрантами

У випуску новин 30 грудня станом на 14:00 – обгоріле авто, яке належало послу Греції, знайшли у бразильському Ріо.

Також у випуску: У Москві напали на працівників Росгвардії. Німеччина хоче зменшити потік мігрантів у свою країну. Про безпрецедентні репресії з боку Росії заявила в ООН Україна. Жодної магії під час футбольних матчів: таке правило відтепер діє в африканській країні Руанді.

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