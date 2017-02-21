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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Випуск новин за 15:00: Гройсман завив, що Україна потребує антрацит з ОРДЛО

Випуск новин 15:58, сьогодні 17 Читать новость на русском

У випуску новин 21 лютого станом на 15:00 – Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Україна не зможе обходитися у найближчі роки без антрацитного вугілля з окупованих територій.

Також у випуску:

Гройсман запропонував блокувальникам компромісний варіант.

Помер поранений в Авдіївці надзвичайник Дмитро Тритейкін.

Стрілянина біля суду у Кропивницькому.

Євросоюз додатково виділить 18 мільйонів євро українцям з Донбасу.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Кропивницький Блокада Володимир Гройсман АТО
Джерело: 24 Канал
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