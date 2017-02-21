Випуск новин за 15:00: Гройсман завив, що Україна потребує антрацит з ОРДЛО

У випуску новин 21 лютого станом на 15:00 – Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Україна не зможе обходитися у найближчі роки без антрацитного вугілля з окупованих територій.

Також у випуску: Гройсман запропонував блокувальникам компромісний варіант. Помер поранений в Авдіївці надзвичайник Дмитро Тритейкін. Стрілянина біля суду у Кропивницькому. Євросоюз додатково виділить 18 мільйонів євро українцям з Донбасу.

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