Випуск новин за 15:00: Гройсман завив, що Україна потребує антрацит з ОРДЛО
Випуск новин 15:58, сьогодні 17 Читать новость на русском
У випуску новин 21 лютого станом на 15:00 – Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Україна не зможе обходитися у найближчі роки без антрацитного вугілля з окупованих територій.
Також у випуску:
Гройсман запропонував блокувальникам компромісний варіант.
Помер поранений в Авдіївці надзвичайник Дмитро Тритейкін.
Стрілянина біля суду у Кропивницькому.
Євросоюз додатково виділить 18 мільйонів євро українцям з Донбасу.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)2 листопада 2016 , 14:37 3
У січні він мав одружитись: священик поділився щемливою історією про загиблого бійця25 грудня 2016 , 23:15 160
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32