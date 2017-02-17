Випуск новин за 15:00: "Особливий статус" Донбасу. Політична пропозиція Трампу
Випуск новин 16:11, сьогодні 278 Читать новость на русском
У випуску новин 17 лютого станом на 15:00 – у Верховній Раді є законопроект щодо узаконення "особливого статусу" Донбасу. Вольфган Ішингер запропонував Дональду Трампу приєднатися до нормандського формату.
Також у випуску:
Лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що готовий до військового вирішення ситуації на Донбасі.
Росія хоче заборонити грошові перекази в Україну.
На Закарпатті є небезпека сходження лавин.
Джерело: 24 Канал
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