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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Випуск новин за 15:00: "Особливий статус" Донбасу. Політична пропозиція Трампу

Випуск новин 16:11, сьогодні 278 Читать новость на русском

У випуску новин 17 лютого станом на 15:00 – у Верховній Раді є законопроект щодо узаконення "особливого статусу" Донбасу. Вольфган Ішингер запропонував Дональду Трампу приєднатися до нормандського формату.

Також у випуску:

Лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що готовий до військового вирішення ситуації на Донбасі.

Росія хоче заборонити грошові перекази в Україну.

На Закарпатті є небезпека сходження лавин.

Теги: Україна Війна на Донбасі Випуск новин Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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