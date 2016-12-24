Випуск новин за 15:00: Алеппо знову бомблять. Перерахунок тарифів
Випуск новин 16:04, сьогодні 199 Читать новость на русском
У випуску новин 24 грудня станом на 15:00 – в Алеппо поновилися авіаудари вперше після евакуації населення. Як діє механізм перерахунку тарифів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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