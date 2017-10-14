Випуск новин за 15:00: Багатотисячна хода у Дніпрі. Конфлікт з Угорщиною

У випуску новин за 14 жовтня станом на 15:00 – у Дніпрі захисників України вшанували багатотисячною урочистою ходою. Євросоюз не буде переглядати угоду про асоціацію з Україною через звернення Угорщини.

Також у випуску: Сотні домашніх страв для бійців на Сході приготували на Буковині. Український протитанковий ракетний комплекс знищить будь-яку бронетехніку. Норвегія перекине бронетанковий батальйон ближче до кордону з Росією. Навіть у свято наша армія повністю контролює лінію фронту, попри постійні обстріли проросійських терористів.

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