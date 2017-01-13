Випуск новин за 15:00: Бойовики віддадуть тіла загиблих бійців Україні
Випуск новин 16:10, сьогодні 72 Читать новость на русском
У випуску новин 13 січня за 15:00 – сьогодні бойовики віддадуть Україні тіла трьох загиблих морпіхів, які зникли майже тиждень тому.
Також у випуску:
До кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів.
У страшній пожежі в американському Балтиморі загинуло шестеро дітей.
Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо.
За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено.
У справі Пашинського триває одночасний допит усіх свідків.
Джерело: 24 Канал
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