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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 15:00: Чаус не з'явився на допит. Нові потяги у Європу

Випуск новин 16:28, сьогодні 64 Читать новость на русском
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У випуску новини 16 січня за 15:00 годину – суддя-корупціонер Микола Чаус не з'явився на допит у НАБУ.

Також у випуску:

Новообраний президент США готовий запропонувати Володимиру Путіну значне пом'якшення санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів Росії.

У столиці на 10% зменшилася кількість хворих на грип та ОРВІ.

Цьогоріч Укрзалізниця запустить нові потяги одразу до трьох європейських країн: Польщі, Угорщини та Словаччини.

Теги: Випуск новин Дональд Трамп Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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