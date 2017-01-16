Випуск новин за 15:00: Чаус не з'явився на допит. Нові потяги у Європу
Випуск новин 16:28, сьогодні 64 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 15:00 годину – суддя-корупціонер Микола Чаус не з'явився на допит у НАБУ.
Також у випуску:
Новообраний президент США готовий запропонувати Володимиру Путіну значне пом'якшення санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів Росії.
У столиці на 10% зменшилася кількість хворих на грип та ОРВІ.
Цьогоріч Укрзалізниця запустить нові потяги одразу до трьох європейських країн: Польщі, Угорщини та Словаччини.
Джерело: 24 Канал
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