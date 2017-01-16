Випуск новин за 15:00: Чаус не з'явився на допит. Нові потяги у Європу

У випуску новини 16 січня за 15:00 годину – суддя-корупціонер Микола Чаус не з'явився на допит у НАБУ.

Також у випуску: Новообраний президент США готовий запропонувати Володимиру Путіну значне пом'якшення санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів Росії. У столиці на 10% зменшилася кількість хворих на грип та ОРВІ. Цьогоріч Укрзалізниця запустить нові потяги одразу до трьох європейських країн: Польщі, Угорщини та Словаччини.

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