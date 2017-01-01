Випуск новин за 15:00: Чим запам'ятається 2016 рік
Випуск новин 16:26, сьогодні 55
У випуску новин 1 січня станом на 15:00 – журналісти зібрали найгучніші події 2016 року.
Також у випуску:
Теракт у Стамбулі.
В зоні АТО неспокійно.
У Бразилії розкрито убивство посла Греції.
Негода в Болгарії.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Плотницького підірвали, гучна заява Парасюка, – найголовніше за добу7 серпня 2016 , 09:12
"Приватбанк" тимчасово обмежив роботу рахунків для юридичних осіб20 грудня 2016 , 12:52 3
П’янюща львів’янка влаштувала дебош у відділку12 грудня 2016 , 14:40 6
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі