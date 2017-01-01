Випуск новин за 15:00: Чим запам'ятається 2016 рік

У випуску новин 1 січня станом на 15:00 – журналісти зібрали найгучніші події 2016 року.

Також у випуску: Теракт у Стамбулі. В зоні АТО неспокійно. У Бразилії розкрито убивство посла Греції. Негода в Болгарії.

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