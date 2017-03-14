Випуск новин за 15:00: День добровольця. Реакція у регіонах на розгін блокади
Випуск новин 16:07, сьогодні 138 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 15:00 – вперше на державному рівні в Україні вшановують добровольців, відбуваються пам'ятні заходи. У Західній Україні пікетують облради через силовий розгін блокувальників у Кривому Торці.
Також у випуску:
У Міжнародному центрі культури і мистецтв у Києві обирають нових членів Вищої ради правосуддя.
Верховна Рада розгляне законопроект Президента про покарання за друге громадянство.
Українським військовим пропонують крокувати під марш ОУН.
Джерело: 24 Канал
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