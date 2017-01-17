Випуск новин за 15:00: Доба у зоні АТО. Коли прогнозують пік грипу

У випуску новини 17 січня за 15:00 – Один український військовий поранений за минулу добу на Донбасі. Бойовики стріляють по усій лінії фронту. Пік захворюваності на грип у столиці прогнозують на кінець січня.

Також у випуску: Як поет Артем Полежака бореться за справедливість у справі про смертельне ДТП свого брата. У Києві відкрили пункти прийому новорічних ялинок. На Донбасі поранили одного військового. Справа щодо боргу Януковича. Суд розглядає справу екс-беркутівців, підозрюваних у масових розстрілах під час Революції Гідності.

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