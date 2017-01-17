Випуск новин за 15:00: Доба у зоні АТО. Коли прогнозують пік грипу
Випуск новин 16:11, сьогодні 33 Читать новость на русском
У випуску новини 17 січня за 15:00 – Один український військовий поранений за минулу добу на Донбасі. Бойовики стріляють по усій лінії фронту. Пік захворюваності на грип у столиці прогнозують на кінець січня.
Також у випуску:
Як поет Артем Полежака бореться за справедливість у справі про смертельне ДТП свого брата.
У Києві відкрили пункти прийому новорічних ялинок.
На Донбасі поранили одного військового.
Справа щодо боргу Януковича.
Суд розглядає справу екс-беркутівців, підозрюваних у масових розстрілах під час Революції Гідності.
Джерело: 24 Канал
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