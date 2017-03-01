Випуск новин за 15:00: Донори для учасників АТО. Зсув ґрунту на Одещині
Випуск новин 15:47, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня за 15:00 – у Вінниці патрульні поліцейські здали кров для поранених бійців АТО. Неподалік Одеси через зсув ґрунту обвалилась ціла вулиця.
Також у випуску:
У Росії в аварію потрапив автобус з українцями.
Навесні в Україні буде 6 "додаткових" вихідних.
В уряді затвердили порядок перевезення товарів із окупованого Донбасу.
Джерело: 24 Канал
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