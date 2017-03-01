Випуск новин за 15:00: Донори для учасників АТО. Зсув ґрунту на Одещині

У випуску новин 1 березня за 15:00 – у Вінниці патрульні поліцейські здали кров для поранених бійців АТО. Неподалік Одеси через зсув ґрунту обвалилась ціла вулиця.

Також у випуску: У Росії в аварію потрапив автобус з українцями. Навесні в Україні буде 6 "додаткових" вихідних. В уряді затвердили порядок перевезення товарів із окупованого Донбасу.

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