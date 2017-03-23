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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Випуск новин за 15:00: Допомога від міжнародних організацій. Нарада Президента з силовиками

Випуск новин 17:08, сьогодні 64 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 березня станом на 15:00 – заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомив про переговори з міжнародними організаціями щодо допомоги мешканцям Балаклії. Нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова провів Президент Петро Порошенко.

Також у випуску:

Кремль відмовився коментувати смерть колишнього російського депутата.

Вибухи на військових складах у Балаклії тривають і надалі.

Теги: Вбивство Вороненкова Київ Кримінал Вибух Вибух на військових складах у Балаклії Україна Випуск новин Жертви Петро Порошенко Георгій Тука
Джерело: 24 Канал
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