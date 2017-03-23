Випуск новин за 15:00: Допомога від міжнародних організацій. Нарада Президента з силовиками
Випуск новин 17:08, сьогодні 64 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 березня станом на 15:00 – заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомив про переговори з міжнародними організаціями щодо допомоги мешканцям Балаклії. Нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова провів Президент Петро Порошенко.
Також у випуску:
Кремль відмовився коментувати смерть колишнього російського депутата.
Вибухи на військових складах у Балаклії тривають і надалі.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Савченко зустрічалась із Захарченком та Плотницьким у Мінську, – журналіст11 грудня 2016 , 15:08 49
В ОБСЄ зробили тривожну заяву щодо війни на Донбасі22 лютого , 09:49
В Україні суттєво потепліє17 лютого , 05:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32