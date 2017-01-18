Випуск новин за 15:00: Екс-беркутівцям надали російське громадянство. Перепоховання Олеся
Випуск новин 15:45, сьогодні 72 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня станом на 15:00 – Росія надала громадянство колишньому командиру спецроти підрозділу "Беркут" і ще дев'ятьом його колегам.
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Джерело: 24 Канал
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