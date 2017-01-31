Випуск новин за 15:00: Екстрене засідання ОБСЄ через бої біля Авдіївки. Непоправні втрати в АТО
Випуск новин 16:37, сьогодні 148 Читать новость на русском
У випуску новин 31 січня за 15:00 – постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні екстрене засідання через ситуацію в Авдіївці.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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