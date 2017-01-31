Випуск новин за 15:00: Екстрене засідання ОБСЄ через бої біля Авдіївки. Непоправні втрати в АТО

У випуску новин 31 січня за 15:00 – постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні екстрене засідання через ситуацію в Авдіївці.

Також у випуску:

Минулої доби у зоні АТО загинули троє українських військових.

На Донбасі розблокували гірників, завалених у шахті. Але ще майже сотня шахтарів залишається під землею.

Міносвіти розробляє нову програму шкільної освіти.

Українські музиканти і письменники прочитали вірші про війну, щоб підтримати родини загиблих воїнів.