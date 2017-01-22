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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Геращенко прокоментував замах на нього. Живий ланцюг в Києві

Випуск новин 16:06, сьогодні 63 Читать новость на русском
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У випуску новини 21 січня за 15:00 – російські спецслужби замовили вбивство нардепа Антона Геращенка.

Також у випуску:

Київську вчительку викидають із подарованого містом житла.

Що за добу відбулось в АТО.

Протести проти Трампа у США.

Теги: Політика Випуск новин Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
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