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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Іноземні товари на митниці. Втрати на фронті

Випуск новин 15:31, сьогодні 7

У випуску новин за 31 травня станом на 15:00 – як пояснили у ДПС, митниця може обмежити ввезення товарів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, лише на вимогу правовласників або їхніх представників. У зоні АТО за минулу добу 1 український військовий загинув, 5 отримали поранення.

Також у випуску:

Сума компенсацій за постраждалі від негоди в Москві автомобілі може скласти 200 мільйонів рублів.

Кількість загиблих внаслідок вибуху в столиці Афганістану Кабулі зросла до 80.

Компанія, що працює на території окупованих Севастополя і Криму, заблокувала на окупованому півострові «Яндекс» і «ВКонтакте».

Теги: АТО Війна на Донбасі Україна Жертви Держприкордонслужба Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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