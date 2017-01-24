Випуск новин за 15:00: КОРД затримав небезпечних грабіжників на Буковині

У випуску новини 24 січня за 15:00 – спецпризначенці з підрозділу КОРД затримали двох професійних грабіжників.

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