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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: КОРД затримав небезпечних грабіжників на Буковині

Випуск новин 16:13, сьогодні 48 Читать новость на русском

У випуску новини 24 січня за 15:00 – спецпризначенці з підрозділу КОРД затримали двох професійних грабіжників.

Також у випуску:

На Донбасі бойовики тримають в полоні 110 заручників.

Власники автівок з іноземною реєстрацією продовжують протести під стінами Кабміну.

У Дніпрі шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення в груди.

Користувачі соцмереж обурені блокуванням виїздів у Київ.

Американське ЦРУ отримало нового керівника.

На Львівщині стався обвал на шахті. Один гірник – у лікарні.

Віктор Янукович не приїде на допит в ГПУ.

Теги: Випуск новин Кримінал
Джерело: 24 Канал
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