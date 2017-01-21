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Випуск новин за 15:00: Масове отруєння в житомирській школі. Перші накази Трампа

Випуск новин 16:25, сьогодні 136 Читать новость на русском
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У випуску новини 21 січня за 15:00 – 14 дітей отруїлися у шкільній їдальні в Житомирі.

Також у випуску:

Жахливе смертельне ДТП в Італії.

Як вшановували полеглих десантників в донецькому аеропорту.

Антипутінська акція стартувала у понад півсотні країнах світу.

Теги: Дональд Трамп Випуск новин Житомир отруєння
Джерело: 24 Канал
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