Випуск новин за 15:00: Масове отруєння в житомирській школі. Перші накази Трампа
Випуск новин 16:25, сьогодні 136 Читать новость на русском
У випуску новини 21 січня за 15:00 – 14 дітей отруїлися у шкільній їдальні в Житомирі.
Також у випуску:
Жахливе смертельне ДТП в Італії.
Як вшановували полеглих десантників в донецькому аеропорту.
Антипутінська акція стартувала у понад півсотні країнах світу.
Джерело: 24 Канал
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