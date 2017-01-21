Випуск новин за 15:00: Масове отруєння в житомирській школі. Перші накази Трампа

У випуску новини 21 січня за 15:00 – 14 дітей отруїлися у шкільній їдальні в Житомирі.

Також у випуску: Жахливе смертельне ДТП в Італії. Як вшановували полеглих десантників в донецькому аеропорту. Антипутінська акція стартувала у понад півсотні країнах світу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter