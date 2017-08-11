Випуск новин за 15:00: Моторошна пожежа в центрі столиці. Смертельне ДТП в Китаї
Випуск новин 15:55, сьогодні 136 Читать новость на русском
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У випуску новин за 11 серпня станом на 15:00 – пожежа у багатоповерхівці в центрі Києва: у палаючій квартирі знайшли тіла з проламаними черепами. У Китаї розбився пасажирський автобус: 36 людей загинули, 13 – у важкому стані.
Також у випуску:
Вже у серпні кияни отримають платіжки із новими тарифами на утримання прибудинкових територій.
Усім затриманим у справі про розкрадання коштів проекту "Стіна" обрали запобіжні заходи.
Першокурсникам українських вишів бракує місць в гуртожитку.
Військові, які служать на Донбасі, з вересня будуть отримувати збільшені матеріальні виплати.
Джерело: 24 Канал
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