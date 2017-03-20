Випуск новин за 15:00: "Мультиплікаційний" протест під Радою. Сутички у Франції
Випуск новин 15:52, сьогодні 92 Читать новость на русском
У випуску новин 20 березня станом на 15:00 – громадські активісти з "Центру протидії корупції" та "Автомайдану" під Верховною Радою протестували проти спроб нечесно обрати аудитора НАБУ. У Парижі акція протестів переросла в сутички між протестувальниками і поліцією.
Також у випуску:
У московському СІЗО знайшли мертвим від ножових поранень екс-директора державної корпорації "Роскосмос".
За минулу добу на Сході України поранено п’ятьох українських бійців.
Україна посіла 132 місце зі 155 країн світу у Глобальному звіті по щастю.
Джерело: 24 Канал
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