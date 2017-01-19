Випуск новин за 15:00: Напружена ситуація в зоні АТО. Інтерпол відмовив Росії у пошуках Муженка

У випуску новини 19 січня станом на 15:00 – двоє українських військових отримали пораненні на Донбасі за минулу добу. Загалом бойовики відкривали вогонь 37 разів.

Також у випуску: Інтерпол відмовився оголосити в розшук начальника Генштабу України Віктора Муженка, як того вимагала Росія. Працівникам психіатричної лікарні загрожує до п'яти років тюрми за знущання над пацієнтами. Надію Савченко Верховна Рада може виключити з комітету Нацбезпеки вже наступного пленарного тижня.

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