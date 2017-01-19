Випуск новин за 15:00: Напружена ситуація в зоні АТО. Інтерпол відмовив Росії у пошуках Муженка
Випуск новин 16:31, сьогодні 41 Читать новость на русском
У випуску новини 19 січня станом на 15:00 – двоє українських військових отримали пораненні на Донбасі за минулу добу. Загалом бойовики відкривали вогонь 37 разів.
Також у випуску:
Інтерпол відмовився оголосити в розшук начальника Генштабу України Віктора Муженка, як того вимагала Росія.
Працівникам психіатричної лікарні загрожує до п'яти років тюрми за знущання над пацієнтами.
Надію Савченко Верховна Рада може виключити з комітету Нацбезпеки вже наступного пленарного тижня.
Джерело: 24 Канал
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