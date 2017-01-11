Випуск новин за 15:00: НАЗК почали перевірку порушників е-декларування. Зниклі бійці
Випуск новин 16:25, сьогодні 29 Читать новость на русском
У випуску новин 11 січня за 15:00 – Агенство із запобігання корупції почало велику перевірку чиновників. У зоні АТО зникли троє українських військових.
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Джерело: 24 Канал
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