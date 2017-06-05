Випуск новин за 15:00: Новий член НАТО. Прощання з Гузаром

У випуску новин 5 червня станом на 15:00 – Чорногорія відтепер – офіційно член НАТО. У Києві попрощалися з Любомиром Гузаром.

Також у випуску: Нові докази причетності Росії до катастрофи малазійського боїнга у небі над окупованим Донбасом. Вибух у житловому будинку на Київщині. Другий рейс "космічної вантажівки". Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту корабель "Драгон".

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