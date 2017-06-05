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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Новий член НАТО. Прощання з Гузаром

Випуск новин 16:29, сьогодні 58 Читать новость на русском

У випуску новин 5 червня станом на 15:00 – Чорногорія відтепер – офіційно член НАТО. У Києві попрощалися з Любомиром Гузаром.

Також у випуску:

Нові докази причетності Росії до катастрофи малазійського боїнга у небі над окупованим Донбасом.

Вибух у житловому будинку на Київщині.

Другий рейс "космічної вантажівки". Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту корабель "Драгон".

Теги: Випуск новин Чорногорія Любомир Гузар
Джерело: 24 Канал
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