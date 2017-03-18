Випуск новин за 15:00: Новий посол України в Нідерландах. Стрілянина у Франції
Випуск новин 16:10, сьогодні 71 Читать новость на русском
У випуску новин 18 березня станом на 15:00 – Петро Порошенко призначив нового посла України в Нідерландах.
Також у випуску:
Конфлікт між активістами та головою Вищої Ради правосуддя.
Стрілянина у паризькому аеропорту Орлі.
4 українських військових загинули, ще 3 поранені на Донбасі за минулу добу.
Джерело: 24 Канал
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