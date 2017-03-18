Випуск новин за 15:00: Новий посол України в Нідерландах. Стрілянина у Франції

У випуску новин 18 березня станом на 15:00 – Петро Порошенко призначив нового посла України в Нідерландах.

Також у випуску: Конфлікт між активістами та головою Вищої Ради правосуддя. Стрілянина у паризькому аеропорту Орлі. 4 українських військових загинули, ще 3 поранені на Донбасі за минулу добу.

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