Випуск новин за 15:00: Новий Рік вже зустріли у Новій Зеландії та Австралії

У випуску новин 31 грудня станом на 15:00 – Новий РІк вже зустріли у Австралії, Новій Зеландії та на острові Фіджі.

Також у випуску: Львові старий рік проводили забігом у костюмах ялинок, зайців та Санта Клаусів. У Києві шукають грабіжника, який важко поранив двох людей. На Донбас збирається міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц.

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