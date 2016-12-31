Випуск новин за 15:00: Новий Рік вже зустріли у Новій Зеландії та Австралії
Випуск новин 15:43, сьогодні 128 Читать новость на русском
У випуску новин 31 грудня станом на 15:00 – Новий РІк вже зустріли у Австралії, Новій Зеландії та на острові Фіджі.
Також у випуску:
Львові старий рік проводили забігом у костюмах ялинок, зайців та Санта Клаусів.
У Києві шукають грабіжника, який важко поранив двох людей.
На Донбас збирається міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц.
Джерело: 24 Канал
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