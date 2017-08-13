Випуск новин за 15:00: Перемога української легкоатлетки. Бойовики "ЛДНР" у Сирії

У випуску новин за 13 серпня станом на 15:00 – у стрибках у висоту Юлія Левченко виборола "срібло" для української збірної на Чемпіонаті світу з легкої атлетики. У Сирії загинули 8 бойовиків з терористичних "ЛНР" та "ДНР".

Також у випуску: Шестеро людей постраждали у ДТП на Київщині. На Львівщині затримали чоловіка, який намагався вивезти до Польщі 27 кілограмів наркотиків. Чи небезпечні криптовалюти? У зоні АТО загинув український військовий.

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