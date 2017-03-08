Випуск новин за 15:00: Підсніжники під загрозою. Позолочений рукомийник у директора

У випуску новин 8 березня станом на 15:00 – на захист підсніжників вийшли студенти-екологи. У директора держпідприємства знайшли позолочений рукомийник.

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