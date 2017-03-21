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Випуск новин за 15:00: Побиття за український прапор. Аудитор для НАБУ
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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Випуск новин за 15:00: Побиття за український прапор. Аудитор для НАБУ

Випуск новин 17:16, сьогодні 9 Читать новость на русском

У випуску новин 21 березня станом на 15:00 – у Москві працівники ФСБ побили аспіранта за прапор України, який той вивісив з вікна гуртожитку. Кабмін прийняв пропозиції кандидатів по аудитору НАБУ від громадськості.

Також у випуску:

Депутати вчергове провалили голосування за аудитора НАБУ.

На Чернігівщині пенсіонер заправляє авто звичайними обрізками деревини.

Троє українців військових загинули та ще 12 отримали поранення за минулу добу в зоні АТО.

СБУ затримала 10 адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах.

Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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