Випуск новин за 15:00: Побиття за український прапор. Аудитор для НАБУ

У випуску новин 21 березня станом на 15:00 – у Москві працівники ФСБ побили аспіранта за прапор України, який той вивісив з вікна гуртожитку. Кабмін прийняв пропозиції кандидатів по аудитору НАБУ від громадськості.

Також у випуску: Депутати вчергове провалили голосування за аудитора НАБУ. На Чернігівщині пенсіонер заправляє авто звичайними обрізками деревини. Троє українців військових загинули та ще 12 отримали поранення за минулу добу в зоні АТО. СБУ затримала 10 адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах. Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг.

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