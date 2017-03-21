Випуск новин за 15:00: Побиття за український прапор. Аудитор для НАБУ
Випуск новин 17:16, сьогодні 9 Читать новость на русском
У випуску новин 21 березня станом на 15:00 – у Москві працівники ФСБ побили аспіранта за прапор України, який той вивісив з вікна гуртожитку. Кабмін прийняв пропозиції кандидатів по аудитору НАБУ від громадськості.
Також у випуску:
Депутати вчергове провалили голосування за аудитора НАБУ.
На Чернігівщині пенсіонер заправляє авто звичайними обрізками деревини.
Троє українців військових загинули та ще 12 отримали поранення за минулу добу в зоні АТО.
СБУ затримала 10 адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах.
Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг.
Джерело: 24 Канал
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