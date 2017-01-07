Випуск новин за 15:00: Поблизу Одеси в снігових наметах застрягли десятки автомобілів

У випуску новин 7 січня станом на 15:00 – близько 30 автомобілів залишаються заблоковані внаслідок непогоди на трасі Одеса-Рені. На допомогу заблокованим подорожувальникам вирушила військова техніка.

Також у випуску: Через сильні пориви вітру без світла залишився 71 населений пункт у семи областях України. Під Авдіївкою українські військові відбили напад диверсантів. Християни східного обряду святкують Різдво Діти з різних куточків України привітали воїнів АТО з Новим Роком та Різдвом Христовим.

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