Випуск новин за 15:00: Поблизу Одеси в снігових наметах застрягли десятки автомобілів
Випуск новин 16:18, сьогодні 123 Читать новость на русском
У випуску новин 7 січня станом на 15:00 – близько 30 автомобілів залишаються заблоковані внаслідок непогоди на трасі Одеса-Рені. На допомогу заблокованим подорожувальникам вирушила військова техніка.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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