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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Політичні протести у Кенії. Столітній пиріг

Випуск новин 15:59, сьогодні 67 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 15:00 – Кенію сколихнули масові протести після президентських виборів, внаслідок чого загинули двоє людей. У Антарктиді новозеландські вчені на мисі Адер знайшли пиріг, якому 109 років.

Також у випуску:

У Дніпрі кіт працює на посаді секретаря.

Похолодання наприкінці тижня слід чекати у західних регіонах України.

У центрі Києва сталися масові сутички між футбольними фанами.

До Європи після аномальної спеки прийшла зима.

Теги: Випуск новин Кенія протести Жертви
Джерело: 24 Канал
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