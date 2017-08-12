Випуск новин за 15:00: Політичні протести у Кенії. Столітній пиріг

У випуску новин за 13 серпня станом на 15:00 – Кенію сколихнули масові протести після президентських виборів, внаслідок чого загинули двоє людей. У Антарктиді новозеландські вчені на мисі Адер знайшли пиріг, якому 109 років.

Також у випуску: У Дніпрі кіт працює на посаді секретаря. Похолодання наприкінці тижня слід чекати у західних регіонах України. У центрі Києва сталися масові сутички між футбольними фанами. До Європи після аномальної спеки прийшла зима.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter