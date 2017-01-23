Випуск новин за 15:00: Порошенко "поділив" Україну. Перемога українських паралімпійців
Випуск новин 15:42, сьогодні 56 Читать новость на русском
У випуску новини 23 січня за 15:00 – президент Петро Порошенко змінив військово-адміністративний поділ України і своїм указом ввів ще одну – четверту – військово-повітряну зону.
Також у випуску:
Червоний Хрест допомагатиме ідентифікувати тіла загиблих на сході України.
Українські паралімпійці вибороли "золото" на етапі Кубка світу з біатлону та лижних гонок.
НАБУ розпочало перевірку кандидатів у Верховний суд.
Стали відомі прізвища депутатів, чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ. Їм закидають ухилення від сплати податків.
Джерело: 24 Канал
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