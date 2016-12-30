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Випуск новин за 15:00: Порушення перемир'я. Флешмоб прикордонників

Випуск новин 16:08, сьогодні 89 Читать новость на русском
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У випуску новин 30 грудня станом на 15:00 – перемир'я у Сирії порушили як тільки воно почало діяти.

Також у випуску:

Українські прикордонники влаштували святковий флешмоб на адмінмежі з Кримом.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду в енергетичному штабі.

Українці з Іспанії спільно із львівськими волонтерами вирушили на схід, аби до Нового Року встигнути розвести допомогу бійцям.

Теги: АТО Володимир Гройсман Випуск новин Новини Криму Війна у Сирії війна
Джерело: 24 Канал
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