Випуск новин за 15:00: Порушення перемир'я. Флешмоб прикордонників

У випуску новин 30 грудня станом на 15:00 – перемир'я у Сирії порушили як тільки воно почало діяти.

Також у випуску: Українські прикордонники влаштували святковий флешмоб на адмінмежі з Кримом. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду в енергетичному штабі. Українці з Іспанії спільно із львівськими волонтерами вирушили на схід, аби до Нового Року встигнути розвести допомогу бійцям.

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