Випуск новин за 15:00: Порушення перемир'я. Флешмоб прикордонників
Випуск новин 16:08, сьогодні 89 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 15:00 – перемир'я у Сирії порушили як тільки воно почало діяти.
Також у випуску:
Українські прикордонники влаштували святковий флешмоб на адмінмежі з Кримом.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду в енергетичному штабі.
Українці з Іспанії спільно із львівськими волонтерами вирушили на схід, аби до Нового Року встигнути розвести допомогу бійцям.
Джерело: 24 Канал
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