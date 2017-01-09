Випуск новин за 15:00: Пристрасті на "Золотому глобусі". Конкурс на посаду голови Нацполіції
Випуск новин 15:55, сьогодні 116 Читать новость на русском
У випуску новин 9 січня за 15:00 годину – у своїй промові легендарна акторка Меріл Стріп розкритикувала Дональда Трампа за образу репортера з інвалідністю.
Також у випуску:
Вибух в Сумах: одна людина в реанімації, ще двох госпіталізували.
Хто нестиме відповідальність за трагедії, які сталися на Київщині та Херсонщині.
На Хмельниччині від вибуху газового балона загинула восьмирічна дівчинка.
На посаду голови Нацполіції України подали заявки 64 кандидати.
Джерело: 24 Канал
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