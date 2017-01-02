Випуск новин за 15:00: Прощання з "Козаком" у Києві
Випуск новин 15:51, сьогодні 121 Читать новость на русском
У випуску новин 2 січня станом на 15:00 – У Києві на Алеї героїв Небесної сотні попрощалися з бійцем 12-го окремого мотопіхотного батальйону Леонідом Проводенко із позивним "Козак".
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Джерело: 24 Канал
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