Випуск новин за 15:00: "Прозоре" держмайно. Авдіївка досі без води
Випуск новин 15:59, сьогодні 46 Читать новость на русском
У випуску новин 3 березня на 15:00 – державні підприємства відтепер продаватимуть через електронну систему. Відремонтувати фільтрувальну станцію в Авдіївці досі не вдалось через відсутність домовленостей.
Також у випуску:
Майже 500 курсантів сьогодні отримали офіцерські погони на плацу Національної академії внутрішніх справ.
В Україні бракує енергетичного вугілля.
Рада Євросоюзу ще на рік продовжила санкції проти Януковича та його оточення.
Джерело: 24 Канал
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