Випуск новин за 15:00: "Прозоре" держмайно. Авдіївка досі без води

У випуску новин 3 березня на 15:00 – державні підприємства відтепер продаватимуть через електронну систему. Відремонтувати фільтрувальну станцію в Авдіївці досі не вдалось через відсутність домовленостей.

Також у випуску: Майже 500 курсантів сьогодні отримали офіцерські погони на плацу Національної академії внутрішніх справ. В Україні бракує енергетичного вугілля. Рада Євросоюзу ще на рік продовжила санкції проти Януковича та його оточення.

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