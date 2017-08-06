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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Випуск новин за 15:00: Різанина на Рівненщині. Підтримка США

Випуск новин 15:59, сьогодні 199 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 серпня станом на 15:00 – кривавою різаниною завершилась вулична сварка на Рівненщині. Радник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявив, що Сполучені Штати Америки зацікавлені у підвищенні обороноздатності України.

Також у випуску:

Керівник одного з райвідділів поліції у Кривому Розі влаштував п'яну бійку у кафе.

У приватному будинку, розташованому у Мар'їнському районі Донецької області, вибухнула ручна граната.

Троє бійців отримали поранення у зоні АТО минулої доби.

На Чернігівщині відбувся африканський фестиваль.

Теги: США Випуск новин Кримінальні новини Жертви Рівне
Джерело: 24 Канал
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