Випуск новин за 15:00: Різанина на Рівненщині. Підтримка США

У випуску новин за 6 серпня станом на 15:00 – кривавою різаниною завершилась вулична сварка на Рівненщині. Радник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявив, що Сполучені Штати Америки зацікавлені у підвищенні обороноздатності України.

Також у випуску: Керівник одного з райвідділів поліції у Кривому Розі влаштував п'яну бійку у кафе. У приватному будинку, розташованому у Мар'їнському районі Донецької області, вибухнула ручна граната. Троє бійців отримали поранення у зоні АТО минулої доби. На Чернігівщині відбувся африканський фестиваль.

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