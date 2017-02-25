Випуск новин за 15:00: Розбійний напад у Чернігові. 12 поранених у зоні АТО

У випуску новин 25 лютого за 13:00 – у Чернігові озброєний грабіжник намагався пограбувати ломбард і важко поранив його працівника. 12 українських військових поранені у зоні АТО за добу.

Також у випуску: СБУ перевірить законність візиту Савченко у "ДНР". Двох затриманих кураторів "груп смерті" відпустили. Британські вчені навчили джмелів грати у футбол.

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