Випуск новин за 15:00: Розбійний напад у Чернігові. 12 поранених у зоні АТО
Випуск новин 16:09, сьогодні 116 Читать новость на русском
У випуску новин 25 лютого за 13:00 – у Чернігові озброєний грабіжник намагався пограбувати ломбард і важко поранив його працівника. 12 українських військових поранені у зоні АТО за добу.
Також у випуску:
СБУ перевірить законність візиту Савченко у "ДНР".
Двох затриманих кураторів "груп смерті" відпустили.
Британські вчені навчили джмелів грати у футбол.
Джерело: 24 Канал
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