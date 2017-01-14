Випуск новин за 15:00: Розгляд справи судді-хабарника Головатюка. Наслідки негоди на Закарпатті
Випуск новин 16:21, сьогодні 8 Читать новость на русском
У випуску новин 14 січня за 15:00 – Печерський суд столиці обрав запобіжний захід судді Господарського суду Києва Любомиру Головатюку.
Також у випуску:
Чотири снігових лавини зійшло на Закарпатті: без електропостачання залишилося понад три десятки населених пунктів.
Тіла трьох морських піхотинців які загинули у зоні АТО доставили до Дніпра.
Через негоду і аварійну ситуацію на дорогах за минулу добу загинули троє людей.
У Таїланді під час авіашоу розбився винищувач. Пілот літака загинув.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Трьох поліцейських звільнили через п’яну вечірку з неповнолітньою28 серпня 2016 , 21:10 1
Товаришу Путіне, що ви там всі курите, – голова Генічеської РДА поставив на місце Кремль16 листопада 2016 , 03:30 9
Новіков пояснив, чому Яценюка зробили "чеченським бойовиком"9 листопада 2016 , 21:22 4
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі