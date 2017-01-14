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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 15:00: Розгляд справи судді-хабарника Головатюка. Наслідки негоди на Закарпатті

Випуск новин 16:21, сьогодні 8 Читать новость на русском
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У випуску новин 14 січня за 15:00 – Печерський суд столиці обрав запобіжний захід судді Господарського суду Києва Любомиру Головатюку.

Також у випуску:

Чотири снігових лавини зійшло на Закарпатті: без електропостачання залишилося понад три десятки населених пунктів.

Тіла трьох морських піхотинців які загинули у зоні АТО доставили до Дніпра.

Через негоду і аварійну ситуацію на дорогах за минулу добу загинули троє людей.

У Таїланді під час авіашоу розбився винищувач. Пілот літака загинув.

Теги: Випуск новин Київ Хабар Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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