Випуск новин за 15:00: Розгляд справи судді-хабарника Головатюка. Наслідки негоди на Закарпатті

У випуску новин 14 січня за 15:00 – Печерський суд столиці обрав запобіжний захід судді Господарського суду Києва Любомиру Головатюку.

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