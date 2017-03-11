Випуск новин за 15:00: Розвідників звинуватили у вбивстві. На Євробачення вибирають волонтерів
Випуск новин 15:52, сьогодні 125 Читать новость на русском
У випуску новин 11 березня станом на 15:00 – бойовики звинувачують полонених українських розвідників у вбивстві одного з армійських командирів терористичної "ЛНР". Організатори "Євробачення-2017" відбирають волонтерів для пісенного шоу.
Також у випуску:
Другий день Печерський суд Києва обирає запобіжний захід колишньому генконсулу Грузії Теймуразу Нішніанідзе.
Історія переселенки з Луганська, що відчула усі принади "русского міра".
Джерело: 24 Канал
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