Випуск новин за 15:00: Розвідників звинуватили у вбивстві. На Євробачення вибирають волонтерів

У випуску новин 11 березня станом на 15:00 – бойовики звинувачують полонених українських розвідників у вбивстві одного з армійських командирів терористичної "ЛНР". Організатори "Євробачення-2017" відбирають волонтерів для пісенного шоу.

Також у випуску: Другий день Печерський суд Києва обирає запобіжний захід колишньому генконсулу Грузії Теймуразу Нішніанідзе. Історія переселенки з Луганська, що відчула усі принади "русского міра".

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