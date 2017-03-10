Випуск новин за 15:00: Шахти Ахметова припинили свою роботу

У випуску новин 10 березня станом на 15:00 – на окупованих територіях зупинилися майже всі шахти українського олігарха Рината Ахметова.

Також у випуску: Кабмін готовий ввести санкції проти "Сбербанку Росії" через визнання фінустановою паспортів терористичних "ДНР" та "ЛНР". Служба безпеки України допитала депутатку Надію Савченко через поїздку до терористів на Донбас. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вимагає припинити торговельну блокаду окупованих територій на сході України.

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