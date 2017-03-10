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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 15:00: Шахти Ахметова припинили свою роботу

Випуск новин 16:09, сьогодні 8 Читать новость на русском

У випуску новин 10 березня станом на 15:00 – на окупованих територіях зупинилися майже всі шахти українського олігарха Рината Ахметова.

Також у випуску:

Кабмін готовий ввести санкції проти "Сбербанку Росії" через визнання фінустановою паспортів терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Служба безпеки України допитала депутатку Надію Савченко через поїздку до терористів на Донбас.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вимагає припинити торговельну блокаду окупованих територій на сході України.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Рінат Ахметов вугільна промисловість Надія Савченко Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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