Випуск новин за 15:00: Скандал у Лук'янівському СІЗО. Безвіз для Грузії

У випуску новин 12 січня за 15:00 – "Торнадівці" не нападали на співробітників Лук'янівського СІЗО. Грузія пройшла усі етапи затвердження безвізу.

Також у випуску: В Україні росте кількість жертв сильних морозів. Снігопади не вщухають у 3 областях. Порошенко представить очільника Одещини. Схід і захід разом: волонтери провели зворушливу акцію для дітей з АТО.

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