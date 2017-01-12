Випуск новин за 15:00: Скандал у Лук'янівському СІЗО. Безвіз для Грузії
Випуск новин 16:09, сьогодні 61 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 15:00 – "Торнадівці" не нападали на співробітників Лук'янівського СІЗО. Грузія пройшла усі етапи затвердження безвізу.
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Джерело: 24 Канал
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