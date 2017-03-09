Випуск новин за 15:00: Спецоперація СБУ. Потяг єднання
Випуск новин 16:33, сьогодні 29 Читать новость на русском
У випуску новин 9 березня станом на 15:00 – у ході спецоперації Служба безпеки України прикрила потужний канал контрабанди вогнепальної зброї. В п'ятий рейс відправиться поїзд "Труханівська Січ", який об'єднає Україну.
Також у випуску:
Апеляцію захисту Романа Насірова суд розгляне у понеділок, 13 березня.
В Одесі перекрили канал торгівлі людьми.
Шахтарі на Львівщині починають страйкувати.
Сайт Wikileaks оприлюднив понад 9 тисяч таємних документів ЦРУ.
Джерело: 24 Канал
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