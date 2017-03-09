Випуск новин за 15:00: Спецоперація СБУ. Потяг єднання

У випуску новин 9 березня станом на 15:00 – у ході спецоперації Служба безпеки України прикрила потужний канал контрабанди вогнепальної зброї. В п'ятий рейс відправиться поїзд "Труханівська Січ", який об'єднає Україну.

Також у випуску: Апеляцію захисту Романа Насірова суд розгляне у понеділок, 13 березня. В Одесі перекрили канал торгівлі людьми. Шахтарі на Львівщині починають страйкувати. Сайт Wikileaks оприлюднив понад 9 тисяч таємних документів ЦРУ.

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