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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Стан Осмаєва. Загроза теракту на фестивалі

Випуск новин 16:05, сьогодні 154 Читать новость на русском

У випуску новин 3 червня станом на 15:00 – добровольцю Адаму Осмаєву, якого намагалися вбити цього тижня, стає краще. У Німеччині через загрозу терактів призупинили фестиваль Rock am Ring.

Також у випуску:

Минулої доби в зоні АТО загинули 2 українських військових.

Нападникам, які влаштували стрілянину у селі Метанівка, що на Вінниччині, суд обрав запобіжний захід.

Сезон відпусток офіційно відкрито: куди збираються цьогоріч, та скільки це коштуватиме.

Теги: Адам Осмаєв АТО Випуск новин Тероризм Любомир Гузар
Джерело: 24 Канал
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