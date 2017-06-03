Випуск новин за 15:00: Стан Осмаєва. Загроза теракту на фестивалі
Випуск новин 16:05, сьогодні 154 Читать новость на русском
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У випуску новин 3 червня станом на 15:00 – добровольцю Адаму Осмаєву, якого намагалися вбити цього тижня, стає краще. У Німеччині через загрозу терактів призупинили фестиваль Rock am Ring.
Також у випуску:
Минулої доби в зоні АТО загинули 2 українських військових.
Нападникам, які влаштували стрілянину у селі Метанівка, що на Вінниччині, суд обрав запобіжний захід.
Сезон відпусток офіційно відкрито: куди збираються цьогоріч, та скільки це коштуватиме.
Джерело: 24 Канал
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